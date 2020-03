Sudafrica: coronavirus, al via missione di rimpatrio per 122 residenti a Wuhan (3)

- Ramaphosa aveva disposto all'inizio il rimpatrio di 180 persone da Wuhan. “Nessuna delle persone colpite è stata diagnosticata con il virus né ha manifestato alcun sintomo. All'arrivo in Sudafrica, verranno messi in quarantena per 21 giorni come misura precauzionale aggiuntiva”, spiega in una nota la presidenza sudafricana. La decisione è stata presa la scorsa settimana dopo che è stato diagnosticato il primo caso confermato di contagio in Nigeria, primo paese dell’Africa sub-sahariana. In questo contesto, Ramaphosa ha invitato i suoi concittadini alla calma. "Il rapporto che ho ricevuto dal ministro della Salute mostra che possiamo essere più vigili e alzare il livello di allerta a standard più elevati. Ovviamente lo abbiamo fatto. I sudafricani non si facciano prendere dal panico. Dobbiamo essere vigili", ha dichiarato oggi il capo dello Stato, citato dai media locali. Ramaphosa ha garantito che le istituzioni informeranno i sudafricani "in modo molto aperto e trasparente" in merito al numero e tipo di misure prese, "poiché si tratta di una crisi nazionale e dobbiamo tenere informati i cittadini", ha detto. (Res)