Finanza: Piazza Affari rimbalza, apre in rialzo a +1,6 per cento

- La Borsa di Milano rimbalza dopo i cali dei giorni scorsi e apre la seduta odierna con l’indice Ftse Mib a 18.158,14 punti, +1,6 per cento. Bene Telecom Italia (+5,8 percento), Juventus (+5,2 per cento), Diasorin (+3,6 per cento) e Terna (+3,5 per cento). Lo spread Btp-Bund è in calo a 197 punti base. (Rem)