Ue-Turchia: telefonata tra Borrell e ministro Esteri Cavusoglu

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha avuto ieri una conversazione telefonica con il ministro degli Affari esteri della Turchia, Mevlut Cavusoglu, sull'immediato seguito da dare all'incontro di lunedì sera tra i leader dell'Unione europea con il presidente della Turchia, Recep Tayyp Erdogan. Lo si apprende da una nota stampa del Servizio europeo per l'azione esterna. Borrell e Cavusoglu si sono concentrati sull'attuazione della dichiarazione Ue-Turchia del 18 marzo 2016, come richiesto dai leader. La loro discussione, inoltre, si è basata sulla visita dell'Alto rappresentante ad Ankara la scorsa settimana, dove Borrell ha avuto i primi scambi con la leadership turca, e sulle discussioni con i ministri degli Esteri dell'Ue durante la loro riunione informale, a Zagabria il 5 marzo. Borrell e Cavusoglu hanno concordato di rimanere in stretto contatto e continuare le discussioni nei prossimi giorni.(Beb)