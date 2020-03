Roma: non si fermano all'alt e sparano contro la volante della Polizia

- Alcune persone, a bordo di una Gip, nella serata di ieri hanno esploso dei colpi di pistola contro una pattuglia della Polizia in zona Tor Bella Monaca. Nessuno è rimasto ferito, ma l'auto degli agenti è stata danneggiata e ha dovuto fermarsi. Tutto è iniziato intorno alle 21:45 quando, all'alt degli agenti, l'automobilista al volante della Gip non si è fermato per un normale controllo stradale. A quel punto ne è nato un inseguimento, da via dell'Archeologia a via del Torraccio di Torrenova. Nel corso della fuga le persone a bordo dell'auto, (tre o quattro, le indagini sono ancora in atto), hanno sparato contro gli agenti mettendo fuori uso il loro veicolo. Abbandonata la Gip all'altezza del civico 133, le persone si sono date alla fuga. (Rer)