Vietnam: coronavirus, nuovo focolaio d'infezione ad Hanoi (5)

- Il dipartimento del Commercio della regione autonoma cinese di Guangxi ha annunciato il 28 febbraio che tutti i porti di frontiera fra Cina e Vietnam hanno ripreso le attività, sospese per settimane a causa dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo ceppo di coronavirus. Il volume totale delle merci in transito nel porto di Dongxing ha raggiunto il 14 febbraio 14 mila tonnellate per un valore di 620 milioni di yuan (88,5 milioni di dollari), dal momento in cui ha ripreso il servizio di sdoganamento dopo le vacanze prolungate del Capodanno lunare cinese, secondo la dogana di Nanning, capitale della regione. (segue) (Fim)