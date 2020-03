Malesia: primo consiglio ministri nuovo governo approva misure economiche straordinarie (2)

- Il primo ministro della Malesia, Muhyiddin Yassin, ha presentato lunedì, 9 marzo, il suo nuovo governo, che include quattro ministri nel ruolo di vicepremier: Azmin Ali, nominato ministro del Commercio internazionale e rappresentante degli 11 ex parlamentari di Parti Keadilan Rakyat (Pkr) che hanno lasciato l’ex maggioranza progressista; Ismail Sabri Yaakob, dell’Organizzazione nazionale dei Malay uniti (Umno), principale partito conservatore del paese, cui è stata affidata la guida del ministero della Difesa; Fadillah Yusof, ministro delle Infrastrutture ed esponente del partito Gabungan Parti Sarawak; e infine Mohd Radzi Md Jidin, di Parti Pribumi Bersatu Malaysia, incaricato dell’Istruzione. La nuova compagine di governo è studiata per massimizzare la stabilità della coalizione che sostiene il primo ministro, e per coordinare efficacemente la conduzione degli affari nei campi dell’economia, della sicurezza, delle infrastrutture e dell’istruzione, come dichiarato da Muhyiddin durante una conferenza stampa. (segue) (Fim)