Malesia: primo consiglio ministri nuovo governo approva misure economiche straordinarie (5)

- “Il governo ha deciso che la prima riunione della terza sessione della 14ma sessione parlamentare, originariamente in programma il 9 marzo 2020, verrà posticipata al 18 maggio 2020”, ha riferito tramite una nota il presidente del parlamento, Mohamad Ariff Md Yusof. Mahathir, che aveva fondato il Ppbm assieme a Muhyiddin nel 2016, dopo aver abbandonato l’Organizzazione nazionale dei malay uniti (Umno) in segno di protesta per lo scandalo finanziario 1Mdb, ha reagito duramente alla nomina di Muhyiddin, affermando di disporre di un maggiore sostegno tra i deputati, e chiedendo con urgenza un voto parlamentare di sfiducia. Il blocco delle operazioni parlamentari consentirà a Muhyiddin di ritardare il voto, e di consolidare la coalizione di partiti conservatori e islamisti che gli hanno garantito il loro sostegno. (segue) (Fim)