Malesia: primo consiglio ministri nuovo governo approva misure economiche straordinarie (7)

- Muhyiddin ha respinto la scorsa settimana le accuse di “tradimento” rivoltegli dai suoi ex partner di governo. “Non sono un traditore. Sono divenuto primo ministro solamente per salvare il paese”, ha dichiarato il premier nel corso di un messaggio televisivo al paese. Sino alla scorsa settimana, la corsa alla premiership era ritenuta una contesa a due tra il premier dimissionario, Mahathir Mohamad, e il leader del principale partito progressista del paese, Anwar Ibrahim, cui Mahathir aveva promesso l’incarico dopo le elezioni del 2018. “Ho visto entrambi i candidati fallire nel tentativo di ottenere il sostegno della maggioranza dei legislatori. Ho riflettuto a lungo su quanto avrei potuto fare per porre fine al tumulto politico”, ha detto Muhyiddin. Il presidente di Ppbm ha aggiunto di essersi confrontato con Mahathir prima della nomina. (segue) (Fim)