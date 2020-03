Malesia: primo consiglio ministri nuovo governo approva misure economiche straordinarie (8)

- Dopo la nomina di Muhyiddin a primo ministro da parte del sovrano, alcuni cittadini malesi sono scesi in strada per protestare. Nei giorni scorsi il 72enne Muhyiddin aveva tentato di convincere Mahathir ad appoggiare un governo espressamente conservatore; Mahathir aveva però rifiutato, dichiarando di non voler lavorare “con persone implicate in processi penali”: un riferimento all’ex leader dell’Umno ed ex primo ministro Najib Razak, al centro dello scandalo 1Mdb, e a tanti suoi stretti collaboratori, ancora ai vertici del primo partito conservatore del paese. Mahathir era convinto di poter contare sul sostegno dei singoli parlamentari dell’Umno, aggirandone i vertici: un calcolo che però pare essersi dimostrato errato. L’alleanza di governo di Muhyiddin, di cui non sono ancora chiari i numeri in parlamento, sarà a piena trazione conservatrice, col sostegno dell’Umno e del Partito islamico della Malesia (Pas). (Fim)