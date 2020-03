Giappone-Corea del Sud: governi proseguiranno dialogo su controllo esportazioni

- I governi di Giappone e Corea del Sud hanno concordato di proseguire il dialogo sui controlli alle esportazioni reciproche introdotti la scorsa estate, all’apice della crisi diplomatica tuttora in corso tra i due paesi, I governi dei due vicini asiatici lo hanno annunciato oggi, il giorno dopo la seconda sessione di colloqui tra funzionari di alto livello che si è svolta in videoconferenza, a causa dell’emergenza sanitaria causata dal nuovo coronavirus. I ministeri dei due paesi hanno diffuso entrambi note ufficiali a margine del colloquio, confermando l’intenzione di tenere aperto il confronto per superare le dispute pendenti, a cominciare dai vincoli imposti dal Giappone alle esportazioni tecnologiche verso la Corea del Sud. Secondo le note ufficiali, i due paesi hanno concordato che il prossimo colloquio di alto livello si terrà in Corea del Sud. (segue) (Git)