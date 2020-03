Giappone-Corea del Sud: governi proseguiranno dialogo su controllo esportazioni (2)

- La Corea del Sud ha reagito al blocco degli ingressi di cittadini sudcoreani in Giappone varando misure analoghe, addensando nuove nubi sulle relazioni già compromesse tra i due vicini asiatici. Tokyo ha sospeso il programma di esenzione dei visiti per i cittadini sudcoreani e previsto un periodo di quarantena obbligatorio per qualunque soggetto giunge in Giappone dalla Corea del Sud; Tokyo ha inoltre limitato i voli in arrivo dalla Corea del Sud ai soli aeroporti di Narita a Tokyo e Kansai, a Osaka: tutte misure draconiane adottate dal governo giapponese per tentare di limitare la diffusione del coronavirus, e scongiurare il rischio concreto di dover annullare le Olimpiadi in programma a Tokyo la prossima estate, già costate al Giappone enormi risorse economiche. Seul ha però denunciato le misure come eccessive e discriminatorie, bloccando l’esenzione dai visti trimestrali di cui godevano i visitatori giapponesi; le autorità sudcoreane hanno anche annunciato che tutti i cittadini giapponesi in arrivo verranno sottoposti a procedure di ingresso speciali, inclusi controlli della temperatura corporea, obbligo di presentazione di certificati medici e altre incombenze burocratiche. (segue) (Git)