Giappone-Corea del Sud: governi proseguiranno dialogo su controllo esportazioni (3)

- E’ entrato in vigore ieri il blocco agli ingressi in Giappone di tutti i turisti cinesi e sudcoreani decretato dal governo giapponese, per far fronte alla diffusione nel paese dell’epidemia causata dal nuovo ceppo di coronavirus. Tutti gli stranieri e i cittadini giapponesi in arrivo da quei paesi verranno sottoposti a una quarantena di 14 giorni. Oltre ad appellarsi ai governi di Cina e Corea del Sud, affinché sollecitino i loro cittadini a non visitare il Giappone. Tokyo ha preso anche la decisione senza precedenti di invalidare quasi 3 milioni di visti d’ingresso già concessi ai visitatori da quei paesi. I direttori degli uffici locali di quarantena giapponesi potranno inoltre appellarsi alla Legge sulle quarantene per trattenere sino a due settimane i cittadini cinesi e sudcoreani che tentino di entrare in Giappone tra il 9 e il 31 marzo. Infine, il governo giapponese ha deciso di limitare l’arrivo di aeroplani da Cina e Corea del Sud, ed ha chiesto ai due paesi vicini di sospendere le operazioni delle navi passeggeri. Il bando agli ingressi verrà probabilmente esteso a tutti i cittadini stranieri che abbiano visitato alcune aree della Corea del Sud e dell’Iran. (segue) (Git)