Brasile: Bolsonaro "fatto primo passo verso accordo libero scambio con gli Stati Uniti"

- Il presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ha dichiarato di aver fatto il primo passo verso un accordo di libero scambio tra Brasile e Stati Uniti. Secondo il capo di stato, in visita di stato in Florida fino a questa sera, 10 marzo, i progressi sarebbero stati fatti durante l'incontro avvenuto con il presidente statunitense Donald Trump lo scorso fine settimana. "Il primo passo è stato fatto verso un accordo di libero scambio con gli Stati Uniti", ha detto Bolsonaro ai giornalisti dopo aver partecipato a una conferenza sulle relazioni tra Brasile e Stati Uniti oggi, a Miami. Secondo Bolsonaro, Trump ha dichiarato infatti di essere pronto a cercare una forma di libero scambio con il Brasile durante un incontro tra i due leader nel resort americano Mar-a-Lago, sabato sera. Bolsonaro ha affermato di aver chiesto di mettere da parte i dettagli e di discutere l'accordo in modo più ampio in un secondo momento. Secondo il presidente, i consulenti di ciascun governo inizieranno a discutere il testo del patto commerciale.Bolsonaro si trova dallo scorso venerdì 6 marzo in Florida, negli Stati Uniti. Nel corso della visita di stato il predidente ha partecipato a incontri con politici e imprenditori brasiliani e statunitensi. Il più importante evento è stato tuttavia la firma con gli Stati Uniti l'accordo di cooperazione militare "Research, development, test, and evaluation" (Rdt&e). L'intesa è stata siglata nel corso della visita che Bolsonaro ha compiuto nel Comando sud delle Forze Armate Usa, domenica 8 marzo, alla presenza tra gli altri dei capi di stato maggiore Raul Botelho e Craig Feller, e i ministri di Difesa ed Esteri del Brasle, Fernando Azevedo e Silva ed Ernesto Araujo.L'obiettivo dell'accordo, spiega una nota del ministero della Difesa brasiliano è "quello di aprire la strada perché i due governi possano sviluppare futuri progetti in linea con l'interesse reciproco delle parti", in modo da soddisfare la "possibilità di migliorare o fornire nuove capacità militari". L'accordo, ha detto il ministro della Difesa del Brasile si inserisce nella linea di rafforzamento delle relazioni che ha permesso nel 2019 di firmare il Technology Safeguards Agreement (Tsa), grazie al quale si permette il lancio di satelliti e veicoli spaziali Usa dalla base di Alcantara. Senza dimenticare che il Brasile gode del riconoscimento degli Usa come alleato extra-Nato. "Quello firmato con gli Stati Uniti è un altro accordo senza precedenti, che pochi paesi hanno, pensato per sviluppare la ricerca, la tecnologia e i test su questioni della Difesa", ha detto Azevedo. Feller ha da parte sua definito "storica" la firma dell'intesa, momento cruciale per aumentare la condivisione di esperienze tra i due paesi.L'accordo - che come nel caso dell'uso della base di Alcantara, deve ora essere approvato dal parlamento brasiliano - stabilisce i confini entro i quali potrà svilupparsi ogni successiva intesa militare tra i due paesi. La collaborazione bilaterale sul tema, afferma Brasilia, apre inoltre interessanti prospettive per la Difesa al mercato statunitense, riducendo al contempo gli ostacoli burocratici nel commercio bilaterale del settore. La stessa affiliazione del Brasile alla Nato "potrebbe facilitare l'ingresso dei prodotti brasiliani ad altri 28 paesi membri dell'Alleanza, gran parte dei quali ha accesso al fondo statunitense della Difesa".Bolsonaro, arrivato sabato sera in Florida, ha partecipato a una cena con l'omologo Donald Trump nella residenza di Mar-a-Lago. Per Trump, Bolsonaro "sta facendo un ottimo lavoro. Il Brasile lo ama e gli Stati Uniti lo amano. Abbiamo un'ottima relazione e aiutiamo sempre il Brasile. Probabilmente la relazione non è mai stata tanto forte", ha detto l'inquilino della Casa Bianca. Al termine del'incontro è stata rilasciata una nota congiunta ribadendo "l'appoggio dei rispettivi paesi alla democrazia nella regione, compreso l'appoggio al presidente ad interim del Venezuela, Juan Guaidò, e all'Assemblea nazionale democraticamente eletta, nel suo lavoro per ripristinare l'ordine costituzionale in Venezuela". I due leader, prosegue il comunicato, "hanno inoltre discusso dell'appoggio agli sforzi della Bolivia per la realizzazione di elezioni libere e giuste". Forti di un impegno congiunto a favore della pace e della prosperità in Medio Oriente, Bolsonaro ha inoltre "elogiato la visione degli Usa per una coesistenza pacifica tra lo stato di Israele e uno stato palestinese".I rappresentanti delle due "maggiori economie del continente" hanno quindi "dato istruzioni ai negoziatori" per "approfondire discussioni per un pacchetto bilaterale di commercio entro l'anno", strumento per intensificare la partnership economica. Trump ha ribadito l'appoggio della Casa Bianca per l'ingresso del Brasile nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo (Ocse). Le parti hanno insistito nel lavoro congiunto in "altre aree di cooperazione bilaterale", compresa la ricerca e lo sviluppo nell'area militare, oltre alla firma di un memorandum d'intesa che permette al paese amazzonico di aderire al "Growth in the America", strumento che Washington ha lanciato a fine 2019 per cercare di colmare la carenza di investimenti privati nella regione, causa di una forte debolezza nella crescita economica. La visita si concluderà oggi con la partecipazione di Bolsonaro all'apertura di una conferenza d'affari tra investitori di entrambi i paesi prima di spostarsi a Jacksonville, sempre in Florida, per visitare fabbrica della compagnia aerea Embraer. (Brb)