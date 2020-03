Usa: coronavirus, stato di New York crea area di contenimento

- Anche lo stato di New York si sta preparandosi a una possibile diffusione del coronavirus. Per questo il governatore, Andrew Cuomo, ha dichiarato che dal 12 marzo l’area a nord della città di New York, dalla di Westchester a New Rochelle diventerà una zona di contenimento dalla quale nessuno potrà uscire. Cuomo ha detto che gli abitanti potranno continuare a uscire ma non potranno superare il perimetro delle contee: il controllo è garantito dalla Guardia nazionale, l’esercito dello stato. Le due contee sono considerate insieme a Seattle e Los Angeles, due focolai da cui il virus si starebbe diffondendo negli Stati Uniti: la contea di Westchester segna 108 casi, la più grande concentrazione degli Usa che finora ha individuato poco più di 800 casi.(Nys)