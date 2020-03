Coronavirus: fonti Chigi, Conte ha auspicato per Europa stesso approccio in corso in Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, è intervenuto oggi pomeriggio alla videoconferenza tra i capi di Stato e di governo dei Paesi membri del Consiglio europeo per fare il punto sull'emergenza coronavirus. A quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi dalla riunione è emersa l’esigenza di uno stretto coordinamento in materia sanitaria e scientifica per contrastare la diffusione del coronavirus. Dai leader Ue è stato espresso un generale apprezzamento per le misure adottate dall’Italia, anche con la diffusa consapevolezza di dover intervenire in modo efficace sul piano economico e finanziario. Il presidente Conte ha auspicato per l’Europa lo stesso approccio in corso in Italia: affrontare con decisione l’aspetto sanitario e contemporaneamente gli aspetti economico/finanziari. (segue) (Rin)