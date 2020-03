Coronavirus: Raggi, Roma chiusa è città devastata ma risponde a Dpcm in maniera seria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questa prima giornata in cui a Roma, a causa delle misure per il contenimento del coronavirus, sono stati tangibili gli effetti della chiusura della maggior parte degli spazi di aggregazione "ci sono sentimenti contrastanti. La città è devastata ma allo stesso tempo sta iniziando a rispondere a questo decreto in maniera molto seria". Lo ha detto Virginia Raggi, sindaco di Roma, intervenendo nella trasmissione "Di martedì" su La7. "Sono vicina alle persone che stanno soffrendo - ha aggiunto Raggi -, a quelle che sono un po' disorientate, sono vicina a tutti quelli che stanno perdendo un lavoro o lo hanno perso - immaginiamo, pure se sembra brutto dirlo, quelli che stavano facendo un lavoro in nero e si sono trovati senza lavoro -, sono vicina ai commercianti, ai baristi, alle persone che lavorano negli hotel che, ancor prima che arrivasse il provvedimento del governo, hanno risentito della crisi, del calo dei turisti a Roma". Raggi ha poi raccontato che dai primi controlli anti-movida effettuati oggi è stato riscontrato che "in luoghi come ponte Milvio i locali dopo le sei hanno serrato". Sull'ipotesi di una chiusura dei negozi o sulla necessità di misure più dure infine Raggi ha sottolineato: "È il momento di fare ciò che ha stabilito il governo, non è questo il momento di fare polemiche, le persone altrimenti sono disorientate. Dobbiamo ringraziare il premier per questa scelta dura ma necessaria. Ognuno deve fare il suo lavoro. Il premier è affiancato da un gruppo di medici e di esperti, il governo ha emanato un decreto e lo dobbiamo rispettare. A noi stanno chiedendo soltanto di rimanere a casa".(Rer)