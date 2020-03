Coronavirus: Brasile conferma 34 casi. Covid presente in 11 paesi dell'America Latina (3)

- Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus risulta oggi essere presente, complessivamente in undici paesi dell'America latina. Oggi, 10 marzo, le autorità sanitarie di Panama hanno registrato il primo caso di contagio da nuovo coronavirus. Si tratta di una donna di 40 anni rientrata da un viaggio in Spagna. In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per la malattia, i casi confermati sono diciassette. Buenos Aires è stata tra le prima capitali latinoamericane ad imporre controlli sui viaggiatori in entrata da vari paesi, tra cui l'Italia. Con il passare dei giorni è stata anche deciso un calo dei collegamenti aerei diretti dal nostro paese. (segue) (Brb)