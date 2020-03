Coronavirus: Brasile conferma 34 casi. Covid presente in 11 paesi dell'America Latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coronavirus presente anche in Cile, con 13 casi confermati, il primo dei quali - il 3 marzo - di una paziente reduce da un viaggio nel sud-est asiatico. La Colombia presenta tre casi, mentre alla Costa Rica, con nove casi, va il poco invidiabile primato di aver registrato il primo caso in America Centrale. L'Ecuador, con un primo contagio confermato il 29 febbraio, registra oggi 15 casi: un quadro che ha portato il governo, primo nella regione, a varare restrizioni alle manifestazioni di massa in alcune zone del paese. L'infezione è arrivata anche nella Repubblica Dominicana, con un contagiato. (segue) (Brb)