Usa: Trump propone al Congresso aliquota dello 0 per cento fino alla fine dell’anno

- Il presidente degli Usa, Donald Trump, in un incontro con i politici repubblicani a Capitol Hill, ha proposto di imporre un'aliquota d'imposta sui salari dello 0 per cento per datori di lavoro e dipendenti fino alla fine dell’anno. Lo ha detto un funzionario della Casa Bianca al network Usa “Cnbc”. Si è anche discusso di come rendere permanente il ribasso dell'imposta sui salari, ha affermato il funzionario, che ha rifiutato di essere nominato. Le tasse sui salari sono utilizzate per finanziare Medicare e la previdenza sociale. La notizia arriva mentre Trump e la Casa Bianca stanno cercando di creare un piano di stimoli all’economia per contrastare l'impatto del coronavirus. Il piano potrebbe essere annunciato nei prossimi giorni. (Nys)