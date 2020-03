Usa: Biden e Sanders annullano comizi in Ohio per coronavirus

- Le campagne presidenziali del senatore Bernie Sanders e dell’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, hanno annullato i comizi fissati a Cleveland martedì 10 marzo a causa delle preoccupazioni per la diffusione del coronavirus. Si tratta della prima cancellazione di un evento politico da quando è iniziata la campagna delle primarie del 2020. “Per preoccupazione per la salute e la sicurezza pubblica, annulleremo la manifestazione di stasera a Cleveland", ha dichiarato il direttore delle comunicazioni della campagna di Sanders, Mike Casca, in una nota. La campagna di Sanders ha detto che valuterà gli eventi futuri di volta in volta. Martedì 10 marzo si vota in sei stati Usa: si tratta di un momento cruciale per Sanders che proprio in queste votazioni ha la possibilità di fermare l’avanzata di Biden. (Nys)