Brasile: turismo ha generato 238 miliardi in Brasile nel 2019, in crescita del 2,2 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il turismo in Brasile ha registrato nel corso del 2019 ottimi risultati sia in termini di entrate che di creazione di posti di lavoro. E' quanto emerge da uno studio commissionato dalla Confederazione nazionale del commercio di beni, servizi e turismo (Cnc), pubblicato oggi, 10 marzo, in cui sono state registrate le migliori prestazioni del settore dal 2017, con un aumento del 2,2 per cento delle entrate reali rispetto al 2018. Nel 2019 infatti le entrate del settore hanno registrato un totale di 238 miliardi di real (44,5 miliardi di euro) in aumento del 5,1 miliardi di real ( un miliardo di euro). In settore ha inoltre generato un aumento di 35.692 nuovi posti di lavoro, che rappresenta un aumento del 163,6 per cento rispetto ai posti creati nel 2018. (segue) (Brb)