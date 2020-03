Brasile: turismo ha generato 238 miliardi in Brasile nel 2019, in crescita del 2,2 per cento (2)

- Nel 2019, tutti i segmenti dei servizi turistici hanno mostrato un aumento degli affari rispetto al 2018. Il trasporto passeggeri è stato quello con il più alto aumento con il 5,3 per cento, seguito da Hotel e altre strutture ricettive (3,3 per cento). Il sud-est (Rio de Janeiro, San Paolo, Minas Gerais ed Espirito Santo) ha raccolto il 61,6 per cento delle entrate del settore turistico nazionale con 147 miliardi di real (27 miliardi di euro), seguita dalla regione ud (Rio Grande do Sul, Paranà, Santa Catarina) con il 15,9 per cento e dalla regione nord- est (Alagoas, Bahia, Cearà, Maranhao, Paraiba, Pernambuco, Piaui, Rio grande do Norde e Sergipe) con il 12,6 per cento. Lo stato di San Paolo ha generato il 40 per cento dei ricavi del settore nel paese. (segue) (Brb)