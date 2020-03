Brasile: turismo ha generato 238 miliardi in Brasile nel 2019, in crescita del 2,2 per cento (3)

Brasilia, 11 mar 01:19 - (Agenzia Nova) - Per il ministro del Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, i numeri rafforzano l'importanza del settore come uno dei principali beni economici del paese. "I risultati raggiunti confermano solo il pieno potenziale per la generazione di posti di lavoro e reddito nel nostro segmento", ha detto. "Il Ministero del Turismo, seguendo la politica del governo del presidente Jair Bolsonaro, ha adottato una serie di misure per offrire condizioni migliori agli imprenditori del settore turistico", ha commentato in una nota pubblicata sul sito del ministero. (segue) (Brb) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Per il ministro del Turismo, Marcelo Alvaro Antonio, i numeri rafforzano l'importanza del settore come uno dei principali beni economici del paese. "I risultati raggiunti confermano solo il pieno potenziale per la generazione di posti di lavoro e reddito nel nostro segmento", ha detto. "Il Ministero del Turismo, seguendo la politica del governo del presidente Jair Bolsonaro, ha adottato una serie di misure per offrire condizioni migliori agli imprenditori del settore turistico", ha commentato in una nota pubblicata sul sito del ministero. (segue) (Brb)