Brasile: turismo ha generato 238 miliardi in Brasile nel 2019, in crescita del 2,2 per cento (4)

Brasilia, 11 mar 01:19 - (Agenzia Nova) - Il presidente della Cnc, José Roberto Tadros, ha sottolineato che in Brasile lavorano nel settore turistico 2 ,9 milioni di persone, il 67 per cento delle quali lavora nelle strutture ricettive e ristoranti. La creazione di 35.692 nuovi posti di lavoro nel 2019 rappresenta un aumento del 163,6 per cento rispetto ai posti vacanti aperti nel settore nel 2018. (Brb)