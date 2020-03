Coronavirus: Brasile assumerà 5.000 medici per combattere il virus (2)

- Le iscrizioni sono programmate per la prossima settimana e si prevede che i professionisti inizieranno a lavorare tra circa tre settimane. Con la misura, il governo spera di rafforzare le cure nei centri di salute di famiglia ed evitare la corsa non necessaria agli ospedali. "I professionisti che aderiranno al programma forniranno assistenza generale alla popolazione nei centri di salute di famiglia, la porta di entrata del sistema sanitario nazionale (Sus)", ha informato il segretario esecutivo del ministero della Salute, Joao Gabbardo. Il nuovo avviso non modifica il gli estremi precedentemente stabilito per il programma Mais Medicos approvato nel dicembre 2019. Tuttavia al momento, il ministero sfrutta la struttura del programma per allargare il servizio alla popolazione in una situazione di emergenza a causa della circolazione del coronavirus nel paese. (segue) (Brb)