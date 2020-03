Coronavirus: Brasile assumerà 5.000 medici per combattere il virus (4)

- Il Brasile monitora 893 casi sospetti e ha scartato 780 presunti caso di contagio. Il ministero della Salute ha dichiarato che stanzierà 1 miliardo di real (200 milioni di euro) ai comuni aderenti al programma Health 2.0, per adottare misure straordinarie in base all'evoluzione del virus nel paese. Tuttavia, secondo il ministero, la preoccupazione principale in questo momento riguarda la grande necessità di posti letto dell'Unità di terapia intensiva, per consentire loro di accelerare il trattamento del Covid-19. (Brb)