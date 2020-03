Brasile: Petrobras annuncia vendita partecipazione in quattro giacimenti onshore (2)

- La chiusura della transazione è infatti ancora soggetta al rispetto di alcune condizioni, come l'approvazione da parte dell'antitrust brasiliano, il Consiglio amministrativo per la difesa economica (Cade) e dell'Agenzia nazionale per il petrolio, il gas naturale e i biocarburanti (Anp). Secondo quanto riferito da Petrobras, l'anno scorso la produzione media dei quattro campi è stata di circa 26 boe (misura che unisce barili di petrolio e metri cubi di gas) al giorno di gas. Eagle è una compagnia petrolifera e del gas brasiliana ed è la divisione E&P del gruppo Ckl, che ha attività sull'intero territorio nazionale nelle aree di infrastrutture, lavori elettromeccanici, concessioni stradali, immobili, energia e servizi igienico-sanitari. (segue) (Brb)