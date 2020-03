Brasile: Petrobras annuncia vendita partecipazione in quattro giacimenti onshore (3)

- "Questa operazione è allineata con l'ottimizzazione del portafoglio e il miglioramento dell'allocazione del capitale della società, con l'obiettivo di massimizzare il valore per i nostri azionisti", afferma Petrobras, in una nota. La strategia della Petrobras prevede la liquidazione di società e partecipazioni all'estero e in attività marginali e secondarie per potersi concentrare esclusivamente sull'estrazione petrolifera di petrolio pre-sal acque profonde e ultra profonde. Il nuovo modello di business è stato presentato lo scorso 28 novembre dalla società in occasione dell'approvazione da parte del Consiglio di amministrazione della compagnia del piano aziendale 2020-2024 che prevede investimenti per 75,7 miliardi di dollari nel quinquennio. (segue) (Brb)