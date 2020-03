Brasile: presunti assassini di Marielle Franco saranno giudicati da una giuria popolare (2)

- Il sergente della polizia militare Ronnie Lessa di 48 anni, e l'ex ufficiale della polizia militare Elcio Vieira de Queiroz di 46 anni, erano stati arrestati perché ritenuti esecutori dell'omicidio lo scorso 12 marzo. Gli inquirenti erano risaliti a loro attraverso l'analisi delle immagini nelle quali veniva ripercorso il tragitto dell'auto usata per l'omicidio. Secondo l'indagine i due presunti assassini avrebbero usato un'auto, una Chevrolet Cobalt grigio metallizzato, con targa clonata e messo in atto tutte le strategie per evitare una loro identificazione. (segue) (Brb)