Brasile: presunti assassini di Marielle Franco saranno giudicati da una giuria popolare (5)

- Il materiale in particolare consentirebbe l'identificazione diretta degli occupanti dell'auto. In base a una prima ricostruzione fornita dalla polizia civile, gli agenti avrebbero salvato le immagini raccolte dai singoli sistemi di sorveglianza di banche, negozi e attività, in singole memorie Usb. A quanto pare però una volta consegnate le immagini, il responsabile dell'analisi delle sequenze avrebbe salvato tutto in una cartella sbagliata, dalle quali sono state poi cancellate. Tornati sui luoghi dove le immagini erano state acquisite, gli agenti hanno scoperto che erano state cancellate. Al momento le indagini sulla sparizione delle immagini sono state secretate. (segue) (Brb)