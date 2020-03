Brasile: presunti assassini di Marielle Franco saranno giudicati da una giuria popolare (7)

- Due giorni dopo l'arresto dei due, inoltre, un'indagine del Consiglio di controllo delle attività finanziarie (Coaf) aveva scoperto un deposito sospetto di 100.000 real (23 mila euro) in contanti sul conto corrente di Ronnie Lessa. Secondo gli inquirenti potrebbe essere il denaro pagato all'ex poliziotto come pagamento per l'omicidio su commissione di Marielle Franco e del suo autista Anderson Sousa. Il deposito in questione sarebbe stato effettuato in un bancomat il 9 ottobre, sette mesi dopo l'omicidio. Il conto corrente è stato sequestrato insieme a tutti i beni del presunto omicida e del suo complice per garantire il risarcimento dei danni morali e materiali alle famiglie della consigliera e del suo autista. Oltre al conto corrente sono state sequestrate la sua casa, una barca ormeggiata ad Angra dos Reis e intestata a un prestanome. Tutti beni che secondo gli inquirenti sono incompatibili con le entrate di un ufficiale di polizia militare in pensione. (Brb)