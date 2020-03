Usa: primarie, Biden vince in Michigan, Missouri e Mississippi

- L’ex vice presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto in tre dei sei stati in cui si votava per le primarie del Partito democratico: Biden ha superato il senatore Bernie Sander in Michigan, Missouri, Mississippi, mentre si attendono ancora i risultati dello stato di Washington, dell’Idaho e Nord Dakota. L’ex vice presidente degli Stati Uniti continua a staccare il senatore del Vermont, dopo la vittoria della scorsa settimana nel Super Tuesday, dopo un inizio di primarie molto difficile. Il network “Cnn” sottolinea come in Michigan Biden abbia avuto il sostegno che nel 2016 avevano sostenuto Sanders. In questo momento Biden ha 777 delegati, mentre Sanders ne ha 623. Ha rafforzare Biden da una parte c’è il sostegno dei moderati, dall’altra quello delle comunità afroamericane.(Nys)