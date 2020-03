Coronavirus: De Pasquale (FI), sindaco e giunta diano direttive a servizi comunali, Atm e Ama

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pur essendo la gestione dell'emergenza in mano a Governo e sistema sanitario Regionale è fondamentale che Sindaco e Giunta diano direttive a servizi comunali e Atm e Amsa". Lo afferma in una nota il capogruppo di Forza Italia a Palazzo Marino, Fabrizio De Pasquale, in cui rileva che "ancora oggi sono privi di mascherine o sportelli in vetro diversi sportelli pubblici. Senza protocolli e senza mascherine sono le cooperative che trasportano disabili si centri diurni, così come i Vigili non automuniti e numerosi dipendenti Atm e Amsa, questi ultimi costretti a cambiarsi a casa". "Infine - conclude De Pasquale - nei mercati all'aperto è necessaria e fattibile una maggiore vigilanza delle norme antiassembramento. Non chiediamo a Sala protagonismo mediatico, ma di far funzionare la macchina comunale al servizio dei più deboli". (Com)