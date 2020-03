Tunisia: arrestate cinque persone legate all’attentato davanti all’ambasciata Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze di sicurezza tunisine hanno arrestato cinque persone che avrebbero avuto rapporti con i due attentatori suicidi responsabili dell’attacco avvenuto lo scorso 6 marzo davanti all’ambasciata degli Stati Uniti a Tunisi e costato la vita ad un ufficiale di polizia e diversi feriti. Lo ha annunciato Sofiene Selliti, il portavoce del Polo giudiziario dell’antiterrorismo della Tunisia, che ha assunto la guida delle indagini sull’attentato. Le cinque persone sarebbero state fermate lo scorso 7 marzo e sono state interrogate presso la stazione di polizia di Gorjani, uno dei nuclei antiterrorismo della capitale tunisina. L’attentato è avvenuto a pochi giorni dalla morte del più influente jihadista della Tunisia, Seifallah ben Hassine, confermata dall'emiro di al Qaeda nel Maghreb islamico (Aqmi), Abdelmalek Droukdel, in un messaggio audio. Lo scorso 30 gennaio il presidente Kais Saied ha prorogato per tre mesi lo stato di emergenza in tutto il Paese, in vigore dal novembre del 2015 a seguito di una serie di sanguinosi attentati di matrice jihadista. Lo Stato islamico aveva colpito in precedenza Tunisi con due attentati suicidi nel giugno del 2019.(Tut)