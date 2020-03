Coronavirus: Macron, Ue agisca per evitare instabilità economica

- L’Unione europea è pronta ad agire per evitare l’instabilità economica dovuta al diffondersi del coronavirus. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine della videoconferenza del Consiglio europeo, ripreso dal quotidiano “Le Figaro”. Secondo Macron, gli stati membri dell’Ue sono “pronti a prendere", tutti insieme, "le misure essenziali" per "evitare qualsiasi forma di instabilità finanziaria ed economica" causata dalla crisi del coronavirus. Il presidente francese ha chiesto ai capi di Stato e di governo dell’Ue di prendere decisioni in modo tale che "il vincolo di bilancio" non fosse "un baluardo" contro possibili misure a sostegno dell'economia.(Frp)