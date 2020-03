Coronavirus: Michel, priorità Ue sono limitare virus, attrezzature, ricerca e sostegno per conseguenze economiche (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La seconda, è la fornitura di attrezzature mediche. "Accordo per incaricare la Commissione di analizzare le esigenze e proporre iniziative per prevenire le carenze. La Commissione ha informato che continuerà il suo impegno con l'industria e perseguirà appalti pubblici congiunti. Inoltre, la Commissione intende acquistare dispositivi di protezione individuale attraverso il quadro di protezione civile, RescEu. È necessario garantire il corretto funzionamento del mercato interno e evitare ostacoli ingiustificati", ha continuato Michel. La terza priorità è la ricerca. "Gli Stati membri hanno sottolineato l'importanza di rafforzare gli sforzi in materia di ricerca. La Commissione ha già mobilitato 140 milioni di euro di fondi e selezionato 17 progetti per farlo", ha spiegato Michel. La quarta priorità è affrontare le conseguenze socioeconomiche. "Siamo pronti a utilizzare tutti gli strumenti necessari. In particolare, affronteremo qualsiasi impatto sulla liquidità, sul sostegno alle Pmi ai settori specifici interessati e ai loro dipendenti. Sarà necessaria un'applicazione flessibile delle norme dell'Ue, in particolare per quanto riguarda gli aiuti di Stato e il patto di stabilità e crescita", ha concluso. (Beb)