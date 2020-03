Coronavirus: aperti varchi ztl a Roma da domani e fino al 3 aprile (2)

- Da mercoledì 11 marzo fino al 3 aprile 2020 "i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere saranno disattivati. Tale misura è stata decisa da Roma Capitale per agevolare gli spostamenti in città di chi deve garantire la propria presenza al lavoro o per ragioni di salute o per altre necessità, quali, per esempio, l'acquisto di beni essenziali", spiega in una nota il Campidoglio. "Le auto potranno quindi circolare senza limiti di orario nelle Ztl del Centro storico, del Tridente e di Trastevere, fatta eccezione per gli orari notturni di chiusura previsti nel fine settimana, che restano invariati (venerdì e sabato dalle 23 alle 3)", conclude. (Com)