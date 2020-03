Trasporto aereo: coronavirus, Air Canada sospende voli verso Italia fino a primo maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea canadese Air Canada ha annunciato la decisione di sospendere i voli verso l’Italia a partire da domani fino al primo maggio, per via della diffusione del coronavirus. Air Canada offre un volo quotidiano da Roma verso gli scali nazionali. La compagnia ha reso noto che l'ultimo volo per Roma parte da Toronto questa sera mentre l'ultimo ritorno da Roma a Montreal è previsto per domani. (Res)