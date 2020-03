Coronavirus: fonti Chigi, Conte ha auspicato per Europa stesso approccio in corso in Italia (2)

Roma, 10 mar 21:36 - (Agenzia Nova) - Nel dettaglio le fonti di palazzo Chigi indicano che sul piano sanitario si è auspicato: un’armonizzazione europea dei protocolli di trattamento delle persone che provengono da aree colpite dal virus in tutti gli Stati Membri, non solo in Italia; la fornitura e ridistribuzione centralizzata europea di apparecchiature mediche nelle aree più bisognose; esportazioni di attrezzature mediche tra gli Stati membri senza restrizioni; la ricerca deve essere sostenuta a livello europeo sulle nuove terapie e nella direzione dei vaccini. (segue) (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata - Nel dettaglio le fonti di palazzo Chigi indicano che sul piano sanitario si è auspicato: un’armonizzazione europea dei protocolli di trattamento delle persone che provengono da aree colpite dal virus in tutti gli Stati Membri, non solo in Italia; la fornitura e ridistribuzione centralizzata europea di apparecchiature mediche nelle aree più bisognose; esportazioni di attrezzature mediche tra gli Stati membri senza restrizioni; la ricerca deve essere sostenuta a livello europeo sulle nuove terapie e nella direzione dei vaccini. (segue) (Rin)