Coronavirus: fonti Chigi, Conte ha auspicato per Europa stesso approccio in corso in Italia (3)

Roma, 10 mar 21:36 - (Agenzia Nova) - Quanto alle azioni economiche, questa è un'emergenza europea che richiede una risposta a livello dell'Unione europea. Stiamo affrontando il rischio di una rapida diffusione del virus negli Stati membri dell'Ue. E ancora, L'Ue deve ricorrere a tutti gli strumenti di politica fiscale e monetaria disponibili. Occorre coordinare l'azione con la Bce ed è necessario fornire un sostegno immediato e sostanziale ai sistemi sanitari e alle imprese e alle famiglie interessate. Sono inoltre necessarie misure, esercitate attraverso il canale della liquidità, per mitigare l'impatto economico. Allo stesso tempo dobbiamo dare una spinta significativa agli investimenti pubblici in Europa per sostenere la piena ripresa, una volta usciti dalla crisi epidemica. (Rin)