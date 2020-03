Usa: Wall Street prova a reagire e chiude in rialzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I tre principali titoli quotati a Wall Street - il Dow Jones, l'S&P 500 e il Nasdaq - hanno chiuso in rialzo di oltre il 4 percento dopo una giornata che ha visto le azioni salire e scendere prima del rally finale. I guadagni seguono il drammatico sell-off di lunedì che ha riflesso il panico sull'impatto economico globale del coronavirus. Dopo un inizio sconvolgente della settimana, infatti, martedì 10 marzo le azioni statunitensi sono rimbalzate sulle notizie di uno stimolo del governo che dovrebbe aiutare ad attenuare i danni economici del coronavirus. Lunedì Wall Street aveva perso il 7 per cento, in una delle giornate peggiori dalla crisi del 2008: oltre al coronavirus i mercati erano stati colpiti dal crollo del greggio del 20 per cento a causa delle tensioni tra Russia e Arabia Saudita: un ribasso così ampio non avveniva dal 1991, periodo della Guerra del Golfo.(Nys)