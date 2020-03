Coronavirus: Brasile conferma 34 casi. Covid presente in 11 paesi dell'America Latina

- Il ministero della Salute brasiliano ha pubblicato nel pomeriggio di oggi, 10 marzo, il bilancio aggiornato dei casi di pazienti infettati dal nuovo coronavirus (Sars-Cov-2), che causa la malattia chiamata Covid-19. Complessivamente nel paese si contano 34 casi confermati. Cinque di questi pazienti sono ricoverati in ospedali altri, asintomatici o con sintomi lievi, si trovano in isolamento presso le proprie abitazioni. Dei 34 casi, 29 sono 'importati' relativi cioè a pazienti che hanno contratto all'estero il virus prima di rientrare il Brasile. In cinque casi, invece, il contagio si è registrato in Brasile, quattro La maggior parte dei casi sono stati registrati nello stato di San Paolo (19). Gli altri a Rio de Janeiro (8), Bahia (2), Espirito Santo (1), Minas Gerais (1), Alagoas (1) e Distretto federale (1). (segue) (Brb)