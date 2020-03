Usa: funzionari Casa Bianca hanno bocciato chiusura viaggi Italia e Corea del Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I funzionari dell'amministrazione del presidente Usa, Donald Trump, hanno discusso la possibile chiusura dei viaggi dall'Italia e dalla Corea del Sud, visto che l'epidemia di coronavirus è peggiorata nei due paesi. Alla fine hanno deciso che il virus si sta diffondendo così rapidamente che non può essere contenuto. Lo scrive il sito “Axios” citando fonti vicine alle discussioni. In entrambi i casi la scelta è stata presa per due motivi, sostiene Axios: da una parte gli Usa hanno forti interessi commerciali nei due paesi, inoltre gli Stati Uniti hanno basi militari strategiche sia in Corea del Sud che in Italia.(Nys)