Coronavirus: Macron, Europa faccia tutto ciò che è necessario

- Di fronte al coronavirus l’Europa faccia tutto il necessario per la salute dei suoi cittadini. Lo scrive il presidente francese, Emmanuel Macron, in un tweet nel corso della videoconferenza del Consiglio europeo. “Di fronte al coronavirus, non lasciamo spazio a speculazioni e instabilità. L'Europa dovrà fare tutto ciò che è necessario per la salute e in termini economici”, afferma Macron.(Frp)