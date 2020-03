Coronavirus: Fontana, accordo con Confindustria su aziende che andranno avanti a produrre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ho avuto un colloquio con il presidente di Confindustria Lombardia, Marco Bonometti, con il quale ho raggiunto un accordo per individuare le modalità che andranno adottate dalle aziende che continueranno a produrre e prendendo atto della disponibilità di altre a sospendere l'attività". Lo annuncia il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. "Andranno rispettate scrupolosamente le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità e della Regione Lombardia - ha spiegato il governatore - a partire dalla soppressione di tutti i servizi mensa, dal rispetto delle distanze e dalla fornitura di tutte le dotazioni necessarie alla protezione personale dei lavoratori come guanti e mascherine, così come richiesto anche dai sindacati". (Rem)