Confindustria: Andrea Illy, ora più che mai serve piano strategico per l'Italia

- Andrea Illy ha inviato poche ore fa al presidente di Confindustria Vincenzo Boccia e, su sua indicazione, al Comitato di designazione della nuova presidenza confederale, un messaggio nel quale indica di voler mettere a disposizione del prossimo presidente e dell'intera squadra di presidenza un "contributo di idee", indipendentemente dall'esito delle consultazioni e in prossimità della presentazione delle linee programmatiche della futura governance confindustriale. La proposta è quella di arrivare ad adottare un "Piano strategico per l'Italia", da formulare attraverso "una partnership pubblico-privata tra Confindustria e governo, che incarichi un team di economisti e che coordini una coalizione comprendente World economic forum, Banca d'Italia, Confcommercio, Associazione bancaria italiana, Associazione nazionale comuni italiani, Conferenza Stato-Regioni e tutti gli altri corpi intermedi". Per Illy l'obiettivo è quello di "affrontare una contingenza straordinaria come quella che stiamo vivendo, ma anche per finalmente attaccare le ragioni strutturali del declino italiano". "L'ora grave richiede coesione", scrive Illy, specificando che il suo messaggio "non ha altro scopo che quello di mettere a fattor comune una proposta che ritengo fondamentale e sulla quale ho avuto modo di riscuotere l'adesione di molti importanti interlocutori, italiani e internazionali".(Com)