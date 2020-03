Coronavirus: Cile, quarantena obbligatoria per i cileni provenienti da Italia e Spagna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo cileno ha stabilito quattordici giorni di quarantena obbligatoria per i cittadini cileni provenienti dall'Italia e dalla Spagna come misura per contenere la diffusione nel paese del nuovo coronavirus. La misura, entrata in vigore da subito e vigente a tempo indeterminato, è stata annunciata oggi dal ministro della Salute, Jaime Manalich, in una conferenza stampa nella quale è stato aggiornato a 17 il numero complessivo di contagi nel paese. Il nuovo protocollo di prevenzione prevede che cittadini sia cileni che stranieri provenienti da questi due paesi dovranno rispettare un periodo obbligatorio di osservazione in casa di 14 giorni. Secondo quanto affermato dal ministro, il governo prosegue nella fase due di "contenimento" dell'epidemia, che non prevede ancora l'applicazione di misure di quarantena su intere comunità. (segue) (Abu)