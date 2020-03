Coronavirus: Cile, quarantena obbligatoria per i cileni provenienti da Italia e Spagna (2)

- A fronte di un eventuale peggioramento della situazione epidemiologica il governo cileno ha predisposto anche l'appoggio da parte di strutture sanitarie delle Forze armate. Il ministro della Difesa, Alberto Espina, si è impegnato in questo senso a fornire "tutto l'aiuto e l'appoggio delle Forze armate al ministero della Salute per affrontare il coronavirus", recita una nota ufficiale. Tra le strutture eventualmente a disposizione, oltre alle strutture ospedaliere delle diverse forze anche la nave ospedale "Sargento Aldea". Il titolare del dicastero della Salute ha quindi reso noto che è già in corso un "lavoro preventivo di coordinamento" in tal senso tra le diverse strutture civili e militari. (segue) (Abu)