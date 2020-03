Coronavirus: Cile, quarantena obbligatoria per i cileni provenienti da Italia e Spagna (3)

- I primi due casi di contagio nel paese sono stati resi noti il 2 marzo a distanza di poche ore uno dall'altro e corrispondono ad una coppia reduce da un viaggio di circa un mese in vari paesi dell'Asia, in particolare a Singapore. Entrambi i pazienti sono ricoverati nell'Ospedale regionale di Talca (a sud della capitale Santiago) e si trovano in buone condizioni di salute. Un terzo contagio era emerso già il giorno seguente. Si tratta di una donna di 56 anni, medico, che lavora nella clinica "Alemana" della capitale Santiago, dove si trova attualmente ricoverata in buone condizioni di salute. La donna aveva fatto ritorno di recente in Cile da un viaggio in Europa. Si trova in osservazione ed in quarantena anche la famiglia, il marito e due figli, che pure sono stati in vacanza con lei in Europa e che non presentano attualmente sintomi. (segue) (Abu)