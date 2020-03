Coronavirus: Cile, quarantena obbligatoria per i cileni provenienti da Italia e Spagna (4)

- Pur se con ritardo rispetto ad altre aree del mondo, il nuovo coronavirus risulta oggi essere presente in undici paesi dell'America latina. Il primo caso è stato registrato in Brasile, paese che oggi conta 30 casi: 25 di questi sono stati confermati dal ministero della Salute federale e cinque dai responsabili sanitari di Rio de Janeiro. In Argentina, dove lo scorso 7 marzo è stata registrata la prima morte per Covid-19, i casi confermati sono diciassette. Buenos Aires è stata tra le prime capitali latinoamericane ad imporre controlli sui viaggiatori in entrata da vari paesi, tra cui l'Italia. Con il passare dei giorni è stata anche deciso un calo dei collegamenti aerei diretti dal nostro paese. (segue) (Abu)